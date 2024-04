Von einer stiefmütterlichen Behandlung war genauso die Rede wie von einer Abwärtsspirale, in der sich die Region befinde – bei der Diskussion der Kleinen Zeitung am Mittwochabend im Regionalbüro der Kleinen Zeitung waren sich alle einig, dass sich die Region, was den öffentlichen Verkehr betrifft, auf dem Abstellgleis befindet. „Es braucht einen dringenden Bahnausbau“, forderte Christian Sommerbauer, Obmann der Wirtschaftskammer Hartberg-Fürstenfeld. Gemeinsam mit Wolfgang Dolesch, Bürgermeister von Neudau und Landtagsabgeordneter, und Pendler Peter Gamperl diskutierte er unter der Moderation von Kleine-Zeitung-Redakteurin Livia Steiner am Podium.