„Ich trauere Ringana noch immer nach. Wären sie hiergeblieben, hätten wir viele Probleme in der Stadt nicht“, sagt Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch. Zur Erinnerung: Der Frischekosmetikhersteller wollte im Rahmen des Projekts „Boost The City“ das Schloss Hartberg kaufen und zu einem Schulungszentrum ausbauen. Ein politisches Hickhack folgte, angesichts einer Petition gegen den Schlossverkauf mit 1677 Unterzeichnern sowie des Widerstandes der Grünen und der Hartberger Bürgerliste gab es im Frühjahr 2021 einen Knalleffekt, Ringana zog das Projekt vollumfänglich zurück, inklusive geplantem Flagship-Store in der Hartberger Innenstadt und siedelte sich mit neuem Headquarter in St. Johann in der Haide an.