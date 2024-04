Eine Katze war in St. Lorenzen am Wechsel auf einen hohen Baum geklettert und konnte nicht mehr zurück. Die Besitzerin alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Diese versuchte zwei Tage lang das Tier zu retten. Weil am Ende aber die Leiter zu kurz war und sich auch das Tier keinen Meter nach unten wagte, musste schlussendlich ein ausgebildeter Baumsteiger eingreifen.