Frutura-Initiative holt Sebastian Vettel als Unterstützer ins Boot

Die neue Frutura-Initiative „BeeWild“ hat mit Sebastian Vettel einen namhaften Unterstützer gefunden. Das Unternehmen „itworks“ feiert Erfolge im Ökopark Hartberg. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.