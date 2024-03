Mit Freude oder Wehmut - abhängig davon, wen man fragt - blickt man in der Steiermark der Eröffnung der Fürstenfelder Schnellstraße (S 7) entgegen. Während sich die Kritiker in erster Linie an der Bodenversiegelung stoßen, setzen Befürworter ihre Hoffnungen genau auf diese versiegelte Fläche. Im besten Fall gehen damit neue Firmenansiedlungen einher.