Mit dem 8. Juli starten die Sommercamps in Hartberg erneut. Dabei sind die Plätze für knapp 1000 Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 18 Jahren bereits fast ausgebucht. „Wenn jemand seine Kinder noch anmelden möchte, dann sollte das jetzt sein. Denn viel Platz haben wir nicht mehr“, weiß Organisatorin Susanne Förster. So zählen vor allem das „Dschungelcamp“ und die „Fußball-Week“ zu den beliebtesten Angeboten in der oststeirischen Bezirkshauptstadt. „Eine von den drei Wochen ist bereits voll belegt“, weiß Wolfgang Haspl vom TSV Hartberg. Ähnliches berichtet auch Hans Peter Killingseder vom „Dschungelcamp“ und Philipp Mörth vom TSV-Volleyballteam.