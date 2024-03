Während die Fahrzeuge auf der Autobahn vorbeizischen, beobachtet Abteilungsinspektor Hubert Petz aufmerksam die Lkw am Verkehrskontrollpunkt, die sich durch die Schleusen schlängeln. Sein Blick schwenkt dabei immer wieder von dem Tablet, das er in der Hand hält, hin zu einer blauen Antenne, die etwas weiter entfernt neben den vorbeifahrenden Lkw steht. „Das ist das neue DRSC-System, eine Software, mit der man schnell digitale Verfälschungen und Manipulationen in den Fahrzeugen erkennen kann“, erklärt Petz, während ein Lkw in diesem Moment an der Antenne vorbeifährt.