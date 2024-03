Ein leuchtendes Zeichen für Menschlichkeit, Gleichstellung und Frieden setzten dutzende Frauen und einige Männer am Pöllauer Hauptplatz. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März hatte das neu gegründete Frauen*Netzwerk Oststeiermark zur Kundgebung „feld*stellen“ unter dem Motto „Präsenz der Vielen“ geladen. Dabei positionierten sich die Teilnehmenden hinter brennenden Kerzen in einem vorgegebenen „Feld“ bzw. Raster.