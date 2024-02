Zahlreiche Erwerbstätige pendeln täglich von Hartberg nach Graz oder Wien. Besonders beliebt dabei ist die Busverbindung ab dem Bahnhof in der oststeirischen Bezirkshauptstadt über Gleisdorf und die Südautobahn in die Landeshauptstadt. Doch während an der Strecke zum Beispiel in Kaindorf ein großes Park&Ride zahlreiche Parkplätze für Pendler bietet, gebe es in Hartberg selbst zu wenige - so die Kritik der Grünen, die nun eine Leerstandserhebung fordern, um mögliche weitere Parkflächen für Pendler zu finden.