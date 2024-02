So wird der Fasching in Hartberg gefeiert

Kunterbunt ist der Faschingsdienstag in der oststeirischen Bezirkshauptstadt. Während am Vormittag Volksschulkinder am Hauptplatz ihre Kostüme präsentieren, startet um 12 Uhr die Feier in der Innenstadt, inklusive Dj und Maskenprämierung.