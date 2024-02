Vergangenheitsbewältigung stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Blumau. So sollte über die nachträgliche Genehmigung des Auftrages für eine externe Buchhaltungsagentur beraten werden. Diese war von Ende 2022 für mehrere Monate lang aufgrund des Personalengpasses in der Gemeinde tätig, beauftragt von der damaligen Bürgermeisterin Andrea Kohl (ÖVP).