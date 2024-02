Der Sommer und somit auch die Ferien sind zwar noch fern. Nicht weit hergeholt ist jedoch, dass sich Eltern schon jetzt Gedanken darüber machen müssen, wie ihre Kinder in der schulfreien Zeit betreut werden. In einigen Gemeinden werden daher derzeit Bedarfserhebungen für die Sommerbetreuung für Schulkinder durchgeführt, so auch in Pöllau. Ebendort sorgte diese unverbindliche Abfrage jedoch für Aufregung.