„Danke für die Treue“, steht in leuchtender Schrift auf dem Eisfenster, direkt darunter „Lokal zu vermieten“: Seit rund eineinhalb Monaten sucht Anneliese Jeitler für ihr Lokal in der Fußgängerzone in Hartberg einen neuen Pächter. Mit 1. Dezember hat sie ihre Café-Konditorei „Anneliese“ zugesperrt – aus gesundheitlichen Gründen, wie sie erzählt. Darüber hinaus stehe ihr Pensionsantritt vor der Tür. „Sonst hätte ich schon weitergemacht, es ist ja mein Haus und war zehn Jahre lang mein Leben“, sagt Jeitler, die Eigentümerin des Altbaus mitten in der Innenstadt ist.