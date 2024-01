Gefährliche Situation: Fremde Drohne störte Einsatz der Feuerwehr Pöllau

Bei einem schweren Traktorunfall am Wochenende flog eine Drohne in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort – just als der Notarzthubschrauber abhob. Auf Facebook machte die Feuerwehr Pöllau auf den Vorfall aufmerksam.