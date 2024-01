Drei hochschwangere Frauen sind Anfang der Woche in die Klinik Oberwart gefahren, um in der Geburtenstation zu entbinden. Dabei standen sie jedoch kurzerhand vor verschlossenen Türen und wurden an die umliegenden Krankenhäuser in Oberpullendorf, Eisenstadt und Hartberg verwiesen. Denn vorübergehend wurden die Kreißsäle in der südburgenländischen Bezirkshauptstadt geschlossen. Politisch sorgte dies für heftige Kritik. Vor allem deswegen, weil es vorab keine Informationen über die Schließung und den Personalengpass in der Geburtenstation gegeben hatte.