Seit Jahren geplant, soll das Ärztehaus in Bad Blumau heuer Realität werden. Die Zeit dafür drängt, mit Ende des Jahres wird der praktische Arzt Alfred Hiden in Pension gehen. Da er seine Ordination in seinem Privathaus betreibt, muss nun ein neuer Standort für einen Nachfolger her, so Bürgermeister Manfred Schaffer (ÖVP). Diesen hat man mit dem sogenannten Schieder-Haus im Ortszentrum gefunden.