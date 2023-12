„Eine Ära geht zu Ende“, sagt Gastronom Manuel Angeler. Nach elfeinhalb Jahren schließt er an diesem Wochenende seinen „Oceans House Club“ in Ilz - nicht ohne das Ende jedoch zuvor groß zu feiern. „Drei Tage lang werden wir bei freiem Eintritt auf die alten Tage anstoßen“, sagt der Oststeirer, der sich besonders darauf freut, Stammgäste der vergangenen Jahre wiederzusehen.

Noagerlpartie und mehr

Die Feierei mit Ablaufdatum startet am Donnerstag mit einer Noagerlpartie, am Freitag gibt es eine Pre-Closing-Party und am Samstag schließlich das „BIG Closing“ mit Glühweinstand und einer „Alles muss raus“-Aktion. „Es soll noch einmal so richtig gefeiert werden wie früher“, sagt der Tanzclub-Betreiber, der dem Abschied doch mit etwas Wehmut entgegenblickt.

Als er das Lokal, das sich im Gastonomiezentrum „Ilzer Tenne“ befindet, 2012 mit 21 Jahren übernommen hat, sei es eine kleine Cocktailbar gewesen. „Ich habe es von null aufgebaut, es war mein Baby.“

Manuel Angeler orientiert sich beruflich neu © Oceans Club House Ilz

Nun wolle er sich jedoch anderen beruflichen Zielen widmen. Seit seinem 18. Lebensjahr sei er in der Gastro tätig gewesen, er brauche nun eine Pause davon. „Ich habe eine zweite Firma im KFZ-Aufbereitungsbereich und fühle mich da gut aufgehoben.“ Diese berufliche Umorientierung sei ausschlaggebend gewesen für seine Entscheidung, erzählt Angeler.

Mitgespielt habe aber freilich auch, dass sich das Fortgehverhalten der Jugendlichen seit Corona verändert habe. „Die Jungen kommen später und konsumieren weniger, aber das nimmt jeder wahr“, sagt Angeler, der sich bei allen Gästen und Mitarbeitenden der vergangenen Jahre bedanken will.

Neuer Pächter gesucht

Für das rund 115 Quadratmeter große Lokal wird nun jedenfalls auf Willhaben ein neuer Pächter gesucht, wie die Vermieter und Inhaber des Gastro-Zentrums „Ilzer Tenne“, Claudia Kalcher und Ady Wolf, bestätigen. Es gebe bereits erste Interessenten, weitere Anfragen seien aber jederzeit möglich.

Unberührt von der Schließung des „Oceans House Club“ bleiben die Pizzeria und der Partystadl, die „Ilzer Tenne“, wie gewohnt geöffnet. Es sind dort auch mehrere Events rund um die Feiertage geplant, etwa der Auftritt von Hannah am 30. Dezember. Das ehemalige Rockhaus, das sich ebenfalls in dem Gebäudekomplex befindet, werde derzeit renoviert, heißt es weiter.