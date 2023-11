Das 2007 eröffnete Wellness- und Gesundheitshotel Larimar in Stegersbach hat sich inzwischen zu einem wichtigen Leitbetrieb in der Region gemausert. Mit Geschäftsführer Johann Haberl wurde das Hotel zudem erst kürzlich mit dem HolidayCheck Gold Award 2023 ausgezeichnet. In den Jahren zuvor holte er sich auch mehrmals die „Special Award“-Auszeichnung.