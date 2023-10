Die Schicksale der Menschen begleiten Daniel Stögerer. In seinem Beruf als Krankenpfleger im Wilhelminenspital in Wien genauso wie bei seinem größten Hobby: dem Schreiben. Mit nur 27 Jahren hat der aus Ehrenschachen abstammende junge Mann gerade sein erstes literarisches Werk „So ein Mensch“ herausgebracht. Davor schrieb er vier Jahre lang an einem Sagenbuch, derzeit ist sein erster Roman in Arbeit.