Die Polizei veröffentlicht Fotos einer Frau, die im Verdacht steht, einem Mann eine gefälschte Armbanduhr verkauft zu haben. Konkret soll sich die Tat am 20. August gegen 20 Uhr beim Vorplatz eines Fast-Food-Restaurants in Hartberg ereignet haben. Die unbekannte Frau soll dem 30-jährigen Wiener die gefälschte Uhr zum Preis von mehreren Tausend Euro verkauft haben. Den größeren Betrag übergab der 30-Jährige der Frau in bar, den Restbetrag überwies er ihr auf ein österreichisches Bankkonto.