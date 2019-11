Musik, Kunst und mehr standen bei den Tagen der offenen Tür an der Bafep Judenburg am Programm. Präsentiert wurden auch die neuen Schwerpunkte "Fokus Global" und "Fokus Mensch".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schülerinnen trugen zu einem abwechslungsreichen Tag der offenen Tür bei © KK

„Menschlich-offen-kreativ“: So lautet das Motto der Judenburger Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, kurz Bafep, die an zwei Terminen im November zu einem Tag der offenen Tür lud. Den Besuchern wurde ein buntes Programm aus Musik, Kunst und Kreativität geboten.



Es wurde nicht nur präsentiert - die Besucher wurden auch zu aktivem Mitmachen aufgerufen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die vierten Klassen in Form eines Buffets.

Zu hören gab es zudem Auszüge aus dem alljährlichen Schulkonzert „Colours and Music“ sowie Aufführungen des Schulchors, der Schulband und der Tanz- und einer Rhythmik-Gruppe. Erstmals gab es eine Präsentation des letzten Erasmus-Projektes: Dabei hatten 29 Schülerinnen und Schüler im Sommer die Möglichkeit, zwei Wochen lang in London oder Dublin in Kindergärten und Krippen zu arbeiten. Vorgestellt wurde zudem die individuelle Lernbegleitung in Form von "Brain Gym".

Ein besonderer Fokus lag auf der Information über die neuen Schulschwerpunkte, welche ab dem Schuljahr 2020/21 an der Bafep Judenburg eingeführt werden. Die neuen Schülerinnen und Schüler haben dabei die Wahl zwischen „Fokus Global“ und „Fokus Mensch“.

An der Schule gibt es übrigens auch ein Kolleg für Elementarpädagogik, das die Studierenden zu diplomierten Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen ausbildet.