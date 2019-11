Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 12. November wurden die neuen Schwerpunkte von der Projekt-Kerngruppe rund um Direktor Otto Scheucher (Mitte) und Schülervertretern vorgestellt © Michaela Egger

Den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler „noch besser gerecht“ werden: Das will man laut Direktor Otto Scheucher an der Bafep Judenburg. Die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik bietet ab dem kommenden Schuljahr neu eintretenden Schülern zwei Schwerpunkte: Fokus Global und Fokus Mensch. Damit mache man von der Möglichkeit Gebrauch, Änderungen im Lehrplan vorzunehmen – ohne die Schüler zusätzlich belasten zu wollen.



„Wir haben uns überlegt, was die Schüler brauchen und wo man nachschärfen kann“, so Scheucher. Entstanden sind die zwei Schwerpunkte, zwischen denen die Schüler künftig wählen müssen. Somit haben angehende Schüler auch neue Pflichtgegenstände im Stundenplan stehen.



Im Schwerpunkt „Fokus Global“ sind dies Spanisch und die verbindliche Übung „Spanisch Konversation“. An der Schule kann man künftig also neben Englisch eine zweite Fremdsprache erlernen, mit „Begegnung Kultur“ sollen zusätzlich Einblicke in andere Länder und aktuelle weltpolitische Ereignisse gegeben werden.



Im Rahmen von „Fokus Mensch“ werden sich die Schüler mit den Bereichen „Begegnung Pädagogik“, „Begegnung Kultur“ und „Begegnung Naturwissenschaft“ auseinandersetzen.



Mehr über die neuen Schwerpunkte erfahren Sie im Internet unter www.bafepjudenburg.at oder bei den bevorstehenden Tagen der offenen Tür: 22. November von 14.30 bis 17.30 Uhr und 23. November von 9 bis 12 Uhr.