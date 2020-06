Facebook

Elisabeth Edlinger-Pammer kurz vor der Wahl vor fünf Jahren © Michaela Egger

Kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni wollen die Parteien natürlich noch einmal auf ihre Anliegen aufmerksam machen. So berichteten am 16. Juni (wie auch die FPÖ) die Grünen über Themen und Ziele für die Wahl. Landessprecher Lambert Schönleitner, Erwin Webersink, Murtaler Bezirkssprecher und Spitzenkandidaten in Kobenz, sowie Elisabeth Edlinger-Pammer, Spitzenkandidatin in Neumarkt, sprachen in Judenburg diverse Themen an.