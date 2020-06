FPÖ-Forderung"Fans zu den Formel-1-Rennen und zu Moto-GP zulassen"

Facebook

Landesparteichef Mario Kunasek, Bezirksparteiobmann Wolfgang Zanger, Landesparteisekretär Stefan Hermann © Josef Fröhlich

Die FPÖ-Chefs ziehen durch die Lande, um kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni noch einmal Stimmung für ihre Partei zu machen. Landesparteichef und Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek, Landesparteisekretär Stefan Hermann und der Murtaler Bezirksobmann Wolfgang Zanger zeigten sich bei eine Pressekonferenz am Dienstag in Knittelfeld realistisch. Es werde "dort und da ein bissl ein Minus geben", meint Zanger. Er verweist darauf, dass die FPÖ im Murtal 2015 gegenüber 2010 die Stimmen circa verdoppelt habe, an diesem Ergebnis wolle man sich orientieren. Das größte Potenzial sehe er in Judenburg und Knittelfeld, wo die FPÖ jeweils einen Vizebürgermeister stellt, sowie in seiner Heimatgemeinde Lobmingtal.