Von neuen Listen, langdienenden Bürgermeistern und stabilen Lagen: So präsentiert sich die Lage vor den Wahlen in den roten Gemeinden Mühlen und Hohentauern und im türkisen St. Georgen und Pusterwald.

Das Gebirgsdorf Pusterwald wählt traditionell eher türkis © KK

Einwohnermäßig gehört Pusterwald zu den kleinsten Gemeinden des Bezirks Murtal und der gesamten Steiermark. Die politische Lage präsentiert sich in der 450-Seelen-Gemeinde seit Jahren stabil: Die ÖVP geht mit einer absoluten Mehrheit aus den Wahlen, ebenfalls im Gemeinderat vertreten sind die Freiheitlichen und die Sozialdemokraten. Auch heuer treten die drei Parteien zur Wahl an, die ÖVP allerdings mit einem neuen Spitzenkandidaten: Fritz Strahlhofer übernahm im Vorjahr das Bürgermeisteramt von Julius Koini und führt die Türkisen in die Wahl.