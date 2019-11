Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Plöbst, Gerald Mitterbacher, Friedrich Strahlhofer, Bruno Aschenbrenner, Hermann Hartleb © AT

Einen neuen Bürgermeister gibt es in Pusterwald. Wie berichtet trat Julius Koini nach 30 Jahren im Gemeinderat, davon elf als Bürgermeister, freiwillig zurück. Nun wählte der Gemeinderat ein neues Oberhaupt.



Der bisherige Vizebürgermeister Friedrich Strahlhofer (44) wurde einstimmig zum neuen Ortschef gewählt. Die Wahl zum neuen Vize erfolgte ebenfalls ohne Gegenstimme: Gerald Mitterbacher, der 27-jährige Elektrobetriebstechniker wurde zu Sitzungsbeginn als neuer Gemeinderat angelobt, wurde gleich in die Vizebürgermeisterfunktion gewählt.



„Ich bin mit viel Freude und Stolz Bürgermeister einer der kleinsten Gemeinden der Steiermark. Die Basis für eine positive Weiterentwicklung ist gelegt und muss natürlich auch erhalten bleiben. Das ist die größte Herausforderung für die nächsten Jahre”, so Strahlhofer, der als Forstfacharbeiter tätig ist.



Dankesworte gingen an seinen Vorgänger: „Gemeinsam wurde unter seiner Regie vieles erreicht.“



Die Angelobung der zwei neuen ÖVP-Gemeindevorstandsmitglieder in der Gemeinde nahm seitens der Bezirkshauptmannschaft Murtal Peter Plöbst vor.