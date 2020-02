Facebook

Die freiheitliche Ortsgruppe Fohnsdorf © KK

Gemeinderat Alfred Haingartner ist freiheitlicher Spitzenkandidat in Fohnsdorf. Der Werksarbeiter ist der Meinung, dass „alle im Gemeinderat vertretenen Parteien solidarisch für die Zukunft unserer schönen Heimatgemeinde arbeiten müssen". Hinter Haingartner gereiht sind Dominik Brendle, Christopher Leingruber, die ehemalige Landtagsabgeordnete Liane Moitzi, Dieter Macher, Tanja Haingartner, Pascal Kühweider und Sabine Steinberger.



Aufgrund des schlechten Wahlergebnissen der FPÖ im Vorjahr bei den Landtagswahlen verpasste Moitzi den Wiedereinzug in den Landtag. Die FPÖ hält derzeit in Fohnsdorf drei Mandate. Ob die einst jüngste Abgeordnete zum Landtag mit einem Sitz im Gemeinderat rechnet? "Es ist nicht unwahrscheinlich, aber momentan ist es Kaffeesudleserei. In einem guten Monat wissen wir mehr", so Moitzi. Sie war bis 2017 auch im Gemeinderat Judenburg vertreten, aufgrund eines Wohnsitzwechsels schied sie aus dem Gremium aus.