Mit Temperaturen jenseits der 20 Grad war das vergangene Wochenende deutlich wärmer als es für die Jahreszeit üblich ist - sehr zur Freude der Organisatoren des Maxlaunmarktes in Niederwölz: "Es ist mehr als gut gelaufen", freut sich Bürgermeister Albert Brunner. Laut Auskunft der Exekutive sind an diesem Wochenende mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Viele aus der Region, aber auch aus Kärnten, Graz oder der Südsteiermark. Wobei Brunner den Erfolg nicht nur am Wetter festmacht, sondern auch an der Breite des Angebotes: von den Autoschauen und ausgestellten landwirtschaftlichen Maschinen bis hin zur Gastronomie. "Es gibt nicht nur Rummel, sondern auch viel anderes Sehenswertes. Und alles wird mit Leidenschaft betrieben", ist er überzeugt.