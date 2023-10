Das Café Grünhübl in der Burggasse 132 schloss 2021 seine Pforten. Die ehemaligen Besitzer verabschiedeten sich in den Ruhestand und verkauften die Immobilie. Das 1955 eröffnete Café besticht vor allem durch das historische Interieur, welches sich seit damals nicht verändert hat: eine alte Holzdecke aus Kirschenholz, in Kupfer geschlagene Damen, der Tresen teils aus gebranntem Ton - alles denkmalgeschützt und somit eines der letzten Cafés mit originaler Innenausstattung der 1950er-Jahre in der Steiermark.