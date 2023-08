"Mein Schwager hat es so beschrieben - es hört sich an, als ob zehn Eurofighter neben dir starten", sagt Gregor Tropp, Knittelfelder Gärtnermeister und Gartenbauingenieur. Er führt die Gärtnerei Tropp bereits in dritter Generation. Dann kam der Hagel vom 25. August, der das Murtal so stark heimsuchte wie zuletzt vor 25 Jahren. "Innerhalb von zehn Minuten ist alles, was Generationen über Jahrzehnte aufgebaut haben, vernichtet", so Tropp. Wie es ihm geht, kann er kaum beschreiben.