Rund drei Kilometer außerhalb von Murau wurde in zwölfmonatiger Bauphase eine Fertigungshalle errichtet, in der modernste Technik und manuelle Produktion Hand in Hand gehen. Doch wie kommt ein Tiroler Leuchtenproduzent dazu, ausgerechnet in Murau seine Firma zu erweitern? Felicitas Kohler, Geschäftsführerin der Planlicht GmbH & Co KG, erzählt die heitere Anekdote beim Festbankett: Bei einem Treffen mit der damaligen Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, wurde in Wien über eine geplante Unternehmenserweiterung gesprochen – einzig der geeignete Grund würde fehlen. Schramböcks damaliger Generalsekretär und Kabinettschef Michael Esterl, gebürtiger Krakaudorfer, brachte den Bezirk Murau ins Spiel. "Wir haben darüber gelacht und einige Tage lang gescherzt – denn so ganz genau wussten wir nicht, wo Murau eigentlich liegt", lacht Felicitas Kohler.