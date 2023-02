Menschen und Maschinen

Leuchten, made in Murau: So sieht es in der neuen Planfactory aus

Spatenstich war im September 2021, nun wird in der Planfactory in Murau bereits gearbeitet. Ein Besuch in dem neuen Betrieb, in dem Leuchten hergestellt werden und man Dienstleistungen für den Drittkundenmarkt anbieten will.