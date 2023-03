Schon von der Straße aus sieht man die pink-violetten Flecken am sonst so unscheinbaren Berg: Anfang bis Mitte März lockt die Erikablüte am Gulsenberg zwischen St. Marein-Feistritz und Kraubath jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die das Naturschauspiel bestaunen und fotografisch für Instagram und Co. festhalten. Während der Corona-Lockdowns entstand ein wahrer "Run" auf den Berg. Zugesetzt hat den Pflanzen aber die Trockenheit der letzten Jahre.