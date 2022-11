Berühmtheiten am Red Bull Ring sind keine Seltenheit. Schließlich sind die Rennfahrer von Serien wie Formel 1 oder MotoGP an sich schon Stars – und der eine oder andere Prominente ist auch gern gesehener Gast bei den Rennen. Nun wird gerätselt, wer im Zuge der aktuellen Dreharbeiten für den Film "Gran Turismo" im Murtal weilt. Und siehe da: Der Großteil der Hauptdarsteller dürfte dem Vernehmen nach wirklich da sein, am Bekanntesten: Orlando Bloom, Darsteller in großen Produktionen wie Fluch der Karibik und Herr der Ringe, um nur zwei zu nennen. Nicht minder populär ist David Harbour, der in der Serie "Stranger Things" den Polizisten Jim Hopper verkörpert.