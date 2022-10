Offen und transparent über die aktuelle Lage informieren: Das war Anlass für ein Pressegespräch am Donnerstag in Judenburg, zu dem die Wirtschaftsinitiative "Kraft. Das Murtal" gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Steiermark lud. In den Räumlichkeiten der Stahl Judenburg traten Hubert Pletz (Wuppermann), Armin Gößler (Hendrickson), Manfred Wehr (Stadtwerke Judenburg), Florian Hampel (Hage), Heinz Kettner (Stahl Judenburg) und Heinz-Peter Schnedl (Zellstoff Pöls) an die Öffentlichkeit.