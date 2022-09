Es herrscht Hochbetrieb am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg: Freitag und Samstag werden je 150.000 Besucher aus ganz Österreich am Gelände erwartet. Vorab wurde am Mittwoch Medienvertretern die Höhepunkte des Programms präsentiert. Ein Thema war dabei auch die regionale Wertschöpfung: Neun Millionen Euro sollen laut Bundesheer durch die Airpower in die Steiermark, speziell aber in den Bezirk Murtal fließen.