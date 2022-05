Gegen die Bebauung von rund 35.000 Quadratmeter Wald und Wiese wollen Anrainer in Pfaffendorf bis in die letzt Instanz gehen: Wie berichtet sollen am Rand des Siedlungsgebietes 34 neue, individuell planbare Einfamilienhäuser entstehen. Der Bedarf sei groß, das Grundstück ist bereits gewidmet, die Rodung von der BH Murtal bewilligt.