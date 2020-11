Am Verkehrsaufkommen kann man im Murtal am Dienstag nicht erkennen, dass sich das Land im zweiten Lockdown befindet. Ein Blick in die Arena am Waldfeld zeigt ein trostloses Bild.

Ungewohntes Bild: die Arena am Waldfeld an einem Wochentaag fast leer © Sarah Ruckhofer

Die Autos kann man in der Arena am Waldfeld am Dienstag an einer Hand abzählen: Ein paar Mitarbeiter, die in den Geschäften die letzten Arbeiten erledigen, ein paar wenige Einkäufer vor den Supermärkten, eine Reinigungsfirma, ein Paketdienst. Ansonsten herrscht gähnende Leere im größten Einkaufszentrum der Obersteiermark. Wo am gestrigen Montag noch die Massen um die besten Angebote ritterten und für Kopfschütteln bei den Verkäuferinnen sorgten, ist der Lockdown am Dienstag deutlich spürbar.