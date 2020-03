Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Peter Bacher fordert mehr und schnellere Corona-Tests © Gemeinde Obdach

Obdach gehört im Murtal zu den Hotspots an Corona-Erkrankten. Sieben von insgesamt 24 Infizierten (Stand 30. März) kommen aus dem Ort. Wie berichtet, haben sie mehrere bei einer Familienfeier in einem Gasthof angesteckt. Die Feier fand am 8. März statt, die damals betroffene Person wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der eigenen Infektion und zeigte auch keine Symptome. Der nun aufgetretene siebente Fall hängt übrigens Insidern zufolge nicht mit dieser Feier zusammen.