Der Murauer Bezirkshauptmann Florian Waldner © Juergen Fuchs

Après Ski war in dieser Wintersaison natürlich auch in Skigebieten wie Kreischberg und Lachtal angesagt. Im Gegensatz zu Tirol artete es hier aber nicht in massenhaften Corona-Infektionen aus, im Gegenteil: der Bezirk bleibt weiterhin vom Virus verschont. Wie Bezirkshauptmann Florian Waldner am Dienstagabend gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte, gibt es keine neuen bestätigten Fälle im Bezirk. Die Statistik weist weiterhin einen Fall aus: Eine Murauerin, Jahrgang 1933, die sich aber vor der Infektion schon rund einen Monat im LKH Graz aufhielt, sich also offensichtlich nicht im Raum Murau infiziert hatte.