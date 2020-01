Kleine Zeitung +

Am 18. Jänner Beim Maturaball der HAK Judenburg geht es auf den Mond

Der vorletzte Maturaball der aktuellen Ballsaison findet am 18. Jänner in der Freizeitanlage Zechner in Kobenz statt. Es laden die Maturantinnen und Maturanten der HAK Judenburg.