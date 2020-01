Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elisabeth Edlinger-Pammer (Grüne), Bürgermeister Josef Maier (ÖVP) und Klaus Straner (SPÖ) sind verwundert über harte Kritik von Listengründerin Nina Feichter © Archivbild Ute Groß

Die Meldung über die Gründung einer neuen Bürgerliste in Neumarkt war am Donnerstag Gesprächsthema Nummer eins in der Gemeinde im Bezirk Murau. Nina Feichter hatte angekündigt, mit einer neuen Liste namens "Zukunft Neues Neumarkt" ins Wahlrennen zu gehen. Wer die Mitstreiter sind und weitere Details will man erst nächste Woche verraten.