Martin Steinkellner, Chefkoch im „Steirerschlössl“ © Lucas Pripfl

An diesem Restaurant führt kein Weg vorbei: Erneut kürte sich das Restaurant Steirerschlössl in Zeltweg zu den besten der Steiermark. „Gault Millau“ vergab an das Mateschitz-Haus heuer mit neuem Bewertungssystem (vergeben werden fünf statt vier Hauben) 16,5 Punkte und drei Hauben. Seit September 2018 ist der 28-jährige Martin Steinkellner Küchenchef: „Das war das erste Jahr unter meiner Leitung. Ich bin über das Ergebnis sehr überrascht, mit einem halben Punkt mehr als im Vorjahr haben wir nie gerechnet“, freut sich der Reichenfelser. Sein Küchenstil: „Drei Komponente, und daraus das Beste rausholen. So natürlich wie es geht.“