Nach Optikergeschäft in der Arena Fohnsdorf traf es nun einen Sportladen in Zeltweg.

In dieses Geschäft in Zeltweg wurde eingebrochen © KK

Auf Geschäfte, wo keine "störenden" Einwohner in der Nähe sind, scheinen es Täter im Raum Murtal abgesehen zu haben. Nachdem Ende Oktober an einem Wochenende in ein Optikergeschäft in der Arena Fohnsdorf eingebrochen wurde, traf es in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Sportgeschäft in Zeltweg - es liegt gleich neben der Zeltweghalle. Laut Polizei stahlen unbekannte Täter rund 30 hochwertige E-Bikes, dazu drei Paar Alpin- bzw. Langlaufskier. "Die Beute dürfte mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein", tippt die Polizei auf einen Kleintransporter. Es sei "enormer Sachschaden" entstanden.