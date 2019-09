Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Unwetter hinterließ enorme Schäden in Obdach © Raphael Ofner

Die Aufarbeitung der Schäden nach dem schweren Unwetter Ende August in Obdach wird noch bis Mitte nächstes Jahr dauern. Vor allem die Wiederherstellung der Straße in den Lavantgraben wird aufwendig und mit rund 2,5 Millionen Euro auch teuer. Die Beseitigung der Verklausungen in der Lavant schlagen mit rund 650.000 Euro zu Buche, eine beschädigte Gemeindestraße muss um 180.000 Euro hergerichtet werden. Und das sind nur die gröbsten Schadstellen, an denen Sofortmaßnahmen notwendig sind.