Der Knittelfelder Bereichsfeuerwehrkommandant Erwin Grangl schildert die aufwendigen Löscharbeiten, nachdem am Red-Bull-Ring ein E-Motorrad in Flammen aufgegangen ist.

Ein E-Motorrad ging während des Rennwochenendes am Red-Bull-Ring in Flammen auf. Auch Feuerwehrmänner aus der Region waren gefordert © BFV Knittelfeld

Am Sonntag durften sich Fans zum Abschluss des MotoGP-Rennwochenendes am Red-Bull-Ring über ein wahres Herzschlagfinale freuen. Bei den Einsatzkräften sorgte jedoch bereits ein Vorfall zwei Tage zuvor für stark erhöhten Puls: Wie berichtet ging am Freitagvormittag im Fahrerlager der vollelektrischen Rahmenrennserie "MotoE" das Bike des Finnen Niki Tuuli in Flammen auf.