Viehhändler aus Murau"Glückliche Tiere sind Lügen am Konsumenten"

Seit 50 Jahren ist die Familie Petzl aus St. Peter am Kammersberg im Viehhandel tätig. Viel hat sich in dieser Zeit verändert, wenig zum Guten für Landwirte. Zum Ist-Zustand finden die Viehhändler deutliche Worte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara und Georg Petzl führen den einzigen Viehhandel im Bezirk Murau © Sarah Ruckhofer

Viel wurde in den vergangenen Monaten über Landwirtschaft in der Region diskutiert. Der Wolfsriss in Neumarkt rückte die heimischen Bauern – und ihre Probleme – in den Fokus der Öffentlichkeit. Und trotzdem: Wesentliche Problemstellungen würden den Konsumenten seit Jahren verschwiegen. Das sagt Georg Petzl, ein jahrelanger Kenner der heimischen Landwirtschaft.