Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Raum Murtal-Murau hat riesige Sprengel, wie die Grafik zeigt © KK

Dass eine Fohnsdorferin am Karsamstag zwei Stunden lang am Gesundheitstelefon warten musste, verwundert angesichts dieser Zahlen nicht. In den Murtal-Sprengeln 05 und 07 war nämlich gar kein Arzt im Bereitschaftsdienst. Am Ostersonntag war der Raum Judenburg und Murau unbesetzt, am Ostermontag wiederum war es gleich wie am Karsamstag.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.