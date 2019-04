Facebook

Fieber und Ohrenschmerzen plagten ein Kind aus Fohnsdorf (Sujetbild) © Robert Kneschke - Fotolia (Robert Kneschke)

Der Start des neues Gesundheitstelefons in der Steiermark war ein holpriger. Schmerzlich zu spüren bekommen hat das auch eine Leserin aus Fohnsdorf am Karsamstag: Ihr vierjähriger Sohn bekam Fieber und klagte über starke Ohrenschmerzen. „Also habe ich das Gesundheitstelefon angerufen.“ Nach „ewigem Läuten“ meldet sich ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes – „und sagt, dass die Wartezeit aktuell mindestens zwei Stunden beträgt, bis sich am Gesundheitstelefon jemand meldet“, ist die Mutter schockiert. Sie verweist am Telefon auf die starken Ohrenschmerzen des Kindes. „Da sagte mir der Mann, er habe keine Zeit, es könne ein akuter Notfall hereinkommen, während wir hier telefonieren.“

