Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das durch Schüsse zerstörte Radar wurde mittelweile wieder aufgestellt © Peter Haselmann

Mit bis zu 8000 Geschwindigkeitsübertretungen pro Woche zählt Dürnstein in der Gemeinde Neumarkt zu den österreichischen Spitzenreitern in Sachen Radarstrafen. Im Schnitt rund 1000 Anzeigen pro Tag oder mehr als 40 pro Stunde – das dürfte einen der abgestraften Autofahrer zur Weißglut gebracht haben. Wie berichtet gab ein bislang unbekannter Schütze in den frühen Morgenstunden des 24. September 2018 zwölf Schüsse auf das Gerät ab.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.